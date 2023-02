Lutte contre les encombrements : une vaste opération de déguerpissement démarre à Médina

Plusieurs épaves de véhicules abandonnés dans les rues de la Médina, ont été enlevées dans la nuit du mercredi. Cette opération de déguerpissement entre dans le cadre de la lutte contre les encombrements.



"Depuis lundi, nous sommes dans la commune de Médina, pour trois nuits successives : lundi, mardi et mercredi. Nous sillonnons toutes les rues afin de débarrasser la commune des épaves surtout contribuer à dégrader fortement le cadre de vie", Abdourahmane Pam, directeur de la lutte contre les désencombrements.



Des véhicules stationnés et oubliés sur le trottoir ont été embarqués par des gros porteurs sous le regard vigilent des éléments équipés de torches. Mais, selon M. Pam, les populations de la zone ont été avisées d'avance.



"Au paravent, la mairie a fait le tour pour aviser les gens afin que ceux qui veulent sauver leurs biens le fasse sans subir trop de dommage", a-t-il fait savoir.



La Rfm qui donne l'information, renseigne que ces opérations vont se poursuivre dans les zones de Ngor, Cambérène, Ouakam et Yoff. Ce, en prélude à la 140eme édition de l'Appel des Layennes prévu les 21 et 22 février.