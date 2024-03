Lutte contre les fraudes fiscales: les Douanes et les Impôts et domaines mutualisent leurs forces

Le directeur général des Douanes sénégalaises, Dr Mbaye Ndiaye, a effectué une visite de courtoisie au directeur général des impôts et domaines (DGID), Abdoulaye Diagne. A cette occasion, selon L’Observateur, les deux directeurs ont procédé à la signature d’un protocole d’accord portant sur l’échange de données pour, disent-ils, renforcer la collaboration déjà qui les caractérise.



« Cette collaboration, de plus en plus nécessaire, au regard du contexte de transition fiscale qui se traduit par le transfert progressif de la fiscalité de porte vers la fiscalité intérieure, est aujourd’hui essentiellement marquée par les avancées importantes notées en matière de transmission des données et de contrôle conjoint », peut-on lire dans le journal.



Selon leur communiqué conjoint signé par le DGD et le DGID, ils expliquent que cette plateforme d’inter-connexion DGD-DGID communément appelée « banque de données fiscales », est aujourd’hui un moyen d’actions important sur lequel s’appuient les agents des Impôts et des Douanes pour lutter plus efficacement contre les fraudes fiscales et douanières et par conséquent, préserver les intérêts du Trésor public.