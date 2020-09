Lutte contre les inondations : Serigne Mbaye Thiam sommé à produire un rapport sur le niveau d’exécution du plan décennal

Le président Macky Sall est dans l’attente du rapport de ministre de l’Eau et de l’Assainissement sur le niveau d’exécution du plan décennal dans le cadre de la lutte contre les inondations. Serigne Mbaye Thiam devra donc fouiller la gestion de ses collègues Oumar Guèye et Mansour Faye et les ex-ministres Pape Diouf et Khadim Diop, selon les informations de ‘Source A’.



Oumar Guèye a été le premier à avoir piloté le ministère de l’Eau et de l’Assainissement, lorsque Macky Sall a été porté à la tête du pays. Il a été remplacé par Pape Diouf, dans le gouvernement de Aminata Touré.



Auparavant, Khadim Diop avait eu à diriger le ministère de la restructuration et de l’aménagement des zones d’inondations. Seulement, en termes de longévité, Mansour Faye, beau-frère du chef de l’Etat est celui qui a battu tous les records. Lui qui a fait son entrée dans l’équipe constituée par Boune Abdallah Dionne en 2014, a occupé le poste jusqu’à la réélection du président Macky Sall en 2012.



Le ministère de l’Eau et de l’Assainissement devra donner un plan détaillé des réalisations dans le cadre du plan décennal de lutte contre les inondations. Un dossier qui concerne également l’Agence de développement local qui a été notamment mise à contribution à Dalifort et à Grand Yoff.



Le ministère des Finances est aussi attendu sur un point précis : quelles sont les structures qui ont, effectivement bénéficié de ce fonds, dans le cadre de ce programme de lutte contre les inondations ?