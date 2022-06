Lutte contre les violences à l'Ucad : des étudiants saluent les efforts du directeur du Coud Maguette Sène

Les étudiants de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar ont organisé une journée de pacification afin d’appeler tout le monde à la paix, à la solidarité, à la fraternité et à la lutte contre la violence au sein de ce temple du savoir. Ils ont salué les efforts fournis par le directeur du Centre des œuvres universitaires de Dakar (Coud), Maguette Sène.



Bassirou Tine, président de la commission sociale de l’amicale des étudiants de la Faculté des sciences et de lettres humaines et membre des amicales qui regroupe le collectif de l’Ucad et Niang Sow ont lancé un appel à toute la communauté estudiantine à s’unir. Par ailleurs, il demande aux jeunes de laisser leur appartenance politique en dehors de l’université.



« Il est constaté dans l’université par l’opinion nationale qu’il y avait des séries de violences au niveau du campus social ce qui a perturbé la quiétude de ceux qui y habitent. Ces agissements sont dus à des causes qui sont purement politiques. Nous le collectif des amicales de l’Ucad qui est la seule structure légale pour défendre l’étudiant dans sa globalité nous avions convié ses deux partis à savoir l’opposition et le pouvoir. On les avait regroupés pour discuter sur les questions universitaires afin de donner la possibilité à tout étudiant quel que soit son appartenance politique le pouvoir le montrer ça au sein de l’université sans qu’il y ait violence », a-t-il expliqué.



Poursuivant, il a déploré les récentes violences qui sévissent dans l’université. « Nous, étant des étudiants nous devront utiliser nos capacités intellectuelles et non pas user des armes parce que la seule bataille qui est, qui compte et qui est légitime est la bataille des idées. De ce fait, ces partis politiques devraient se regrouper autour d’une table et essayer de discuter afin de trouver des solutions définitives aux problèmes. C’est pour cela que nous nous sommes réunis pour organiser cette journée de pacification de l’espace universitaire. Nous nous sommes des acteurs de paix nous nous devons participer à la stabilité du campus social, il va falloir que nous rappelons à tous les étudiants que nous sommes des frères que la fraternité estudiantine a toujours existé dans le campus social, nous sommes des frères comme des membres d’une même famille », a-t-il déclaré.



Les efforts de Maguette Sène salués



Sur la même lancée que Bassirou Tine, Niang Sow étudiant à la faculté des Science et lettres humaines au département anglais, a lui aussi déploré « l’adversité, agressivité, animosité et le déchaînement entre étudiant ». « Ce qui se passait ne va plus se reproduire, car avant on avait des Directeurs généraux inaccessibles, mais aujourd’hui on a un Dg qu’on peut contacter à tout moment. Je n’ai fait que 3 ans à l’université mais à chaque fois qu’on le sollicite il est à l’écoute et nous apporte des solutions. Il a discuté avec nous et essaie de trouver des solutions à ce qui se passe au sein de l’université ».



« Il y a des violences que nous avons constaté ces derniers temps, il s’agit des agressions entre étudiants au sein du campus. On peut donner l’exemple de l’étudiant qui a été trouvé dans sa chambre et poignardé. Nous le condamnons et nous le déplorons en tant qu’étudiant. Nous lançons une alerte, car c’est déplorable qu’un étudiant fasse ça à un autre étudiant », a-t-il fustigé.



L'appel à la paix

Pour lui, les scènes de violences à caractères politiques n’ont pas leur place à l’université, car les étudiants ont besoin de paix, de stabilité. « Je lance un message à mes amis étudiants pour ma part, je ne pourrais jamais prendre une arme et de frapper un autre étudiant avec, mais je le défendrai dans toutes les situations dans tous ses problèmes. On doit se souhaiter la paix entre étudiants, car on est dans le même la même université dans le même campus social. Comme on dit les meilleures rencontres se font à l’université donc on doit avoir une certaine tenue entre nous et de faire en sorte de nous entre aider, qu’on partage et d’être solidaire. Nous devons faire un bloc pour dire non à la violence et instaurer la stabilité au sein de l’université pour que les gens lorsqu’on citera les étudiants ils seront que nous sommes solidaires et acteurs de paix. J’appelle tous les étudiants à adopter cette attitude, car c’est nous-mêmes qui pouvons remédier à cette situation », a-t-il affirmé.



Selon le sieur Sow, chacun peut avoir son appartenance politique, mais au sein de l’université, c’est un campus pédagogique, un campus social par ailleurs, ce sont les études qui priment. Par ailleurs, il demande à ce que cela n’interfère pas dans l’université, « car aujourd’hui chacun peut avoir son parti qu’il représente, au sein duquel il est actif et qu’il affiche, mais tout ça ne doit pas impacter les relations entre étudiants. S’il y a des batailles à faire pour ces partis politiques que cela se fasse en dehors de l’université », a conseillé l’étudiant