Lutte et ordre public : une réunion de crise convoquée à la Gouvernance de Dakar

Face à la recrudescence des risques liés à l'ordre public, le Gouverneur de la région de Dakar organise, ce mercredi 7 janvier 2026, une vaste concertation. L'ordre du jour : « établir un diagnostic des risques actuels et valider une feuille de route pour la sécurisation des combats ».



Cette réunion de concertation, prévue à 10 heures à la Gouvernance de Dakar vise à anticiper les « débordements et à garantir que les séances de lutte ne soient plus entachées par l'insécurité », selon un communiqué du Gouverneur.



A cette effet, l'ensemble des forces de défense et de sécurité et les acteurs du monde de la lutte sont les Préfets de départements et les hauts commandements de la Gendarmerie nationale (Légion Ouest) et de la Police (Service régional de la Sécurité publique), les secours, représentés par le Groupement d'Incendie et de Secours de Dakar, les gestionnaires d'infrastructures, notamment la direction de l'Arène nationale et l'Office de gestion des infrastructures sportives, le CNG de lutte (03 représentants), les Présidents des Écuries et Écoles de Lutte (03), l'Association de Lutte avec Frappe (02), l'Association de Lutte sans Frappe (02), l'Association des Promoteurs (04), l'Association des Managers (02), l'Association des Entraineurs (02), l'Association des Amateurs de Lutte (02) et d'amateurs sont convoqués pour apporter leurs solutions.



Même les communicateurs traditionnels ont été sollicités (3 représentants) pour participer à cet effort de sensibilisation et de régulation.