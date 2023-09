Lutte : le Cng introduit la Var lors des grands combats

Pour mettre fin aux polémiques et querelles d’après-combat concernant les chutes litigeuses, la «Video assistant referee», communément appelée Var, fera son intrusion dans la lutte avec frappe pour la saison 2023/2024, annonce le président du Cng, Bira Sène, dans Le Quotidien à l’Assemblée générale d’informations tenue samedi à l’Arène nationale.



« On va innover en lutte avec frappe en installant la Var dans les grands combats. Ce sera d’abord sous forme de phase-test. On va démarrer pour ensuite évaluer. Si on arrive à pouvoir le faire avec dix combats, on le fera», soutient le patron de la lutte sénégalaise dont l’ambition est de mettre fin aux polémiques qui souvent sont nées de verdicts contestés. Avec comme conséquence de multiples recours sur la table de l’instance dirigeante.



Selon lui, la mise la mise en place de la Var requiert «un dispositif à mettre en place».



«Il faut un équipement, il faut des caméras, des micros, une installation particulière. Il y aura aussi un arbitre qui va communiquer avec le juge central pour, au cas échéant, visionner ensemble les images ou chutes litigeuses », explique Bira Sène.