Lutte : le combat Tapha Tine vs Eumeu Sène ficelé, affiche inédite pour les deux lutteurs qui ne se sont jamais affrontés

C’est un combat inédit qui vient d’être décroché par le prometteur Baye Ndiaye de Al Bourakh Production. Tapha Tine va défier Eumeu Sène, l’ex roi des arènes. Le frère d’Aziz Ndiaye a réussi à décrocher le combat qui opposera le lutteur de Baol Mbollo au chef de fil de Tyshinger. Ce sera une affiche inédite pour les deux lutteurs qui auparavant ne se sont jamais affrontés.





Il y a quelques jours, Eumeu Sène annonçait être libre pour affronter d’autres lutteurs suite à la blessure de Balla Gaye 2 avec qui il devait en découdre. La tête de file de l’écurie Thy Shinger n’a pas perdu de temps. Il vient de signer un combat qui le propulse au-devant de la scène.



« C’est un combat qui me fait plaisir. Et les amateurs ne seront pas déçus de faire le déplacement. Je vais affronter un lutteur plein d’audace et de courage. Donc ce sera plaisant. Je ne vais pas dire que je suis très fort pour affronter les poids lourds de l’arène. Je n’ai pas l’habitude de tenir une telle communication. Nous sommes deux lutteurs qui ne se sont jamais affrontés et les amateurs raffolent de notre combat », a confié Eumeu Sène.



« Nous sommes deux grands gaillards et ce sera à main nue donc tout sera possible mais que la paix règne durant tout l’évènement. J’ai très tôt commence la lutte et j’ai eu à affronter des champions de différentes écuries et de différentes tailles aussi. Je maîtrise le lamb (lutte) pour l’avoir servi pendant de longues années », a ajouté l’ancien roi des arènes.



Tapha Tine a, pour sa part, indiqué qu’il va faire une préparation spéciale pour affronter son adversaire.



« Notre combat est inévitable. On a suivi nos parcours et on ne s’est jamais affronté. Les poids importent peu, seul le travail est important. Parce qu’on va certainement se préparer en fonction. Qui connaît Eumeu Sene sait que c’est un bon lutteur, un bagarreur et qui ne recule pas », a dit le chef de file de l’écurie Baol Mbollo.





« Pour l’affronter, je vais faire une préparation spéciale. Je ne vais pas en dire plus. Nous nous retrouvons dans la culture sérère mais chacun amènera sa touche le jour-j » a-t-il fait savoir lors de la signature du combat.



Tapha Tine a remporté ses deux derniers combats. Il a battu Boy Niang 2 (par avertissement) et Bombardier (décision médicale). Eumeu Sène après une défaite devant Lac de Guiers 2 (par avertissement), a remporté son dernier combat face à Bombardier.