Lutte : le ministre de l’Intérieur promet l’éradication du « Simol » et annonce des sanctions fermes
Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Bamba Cissé, est monté au créneau face à la recrudescence du phénomène dit du « Simol », marqué par des agressions en masse lors des combats de lutte. S’exprimant ce mardi lors d’une conférence à l’Institut de Défense du Sénégal (IDS), Me Cissé a promis une riposte ferme pour mettre un terme à ces dérives.
 
« Le Simol doit être anéanti sur l’ensemble du territoire national et toutes les mesures doivent être prises pour éradiquer ce phénomène », a-t-il déclaré.
 
Allant plus loin, le ministre a annoncé de nouvelles mesures dissuasives visant directement les acteurs de l’arène. « Désormais, tout lutteur dont le convoi se rendra coupable d’agressions sera sanctionné », a-t-il prévenu, soulignant que la répétition de ces actes constitue « une véritable balafre au visage de notre pays ».
 
Par ailleurs, Mouhamadou Bamba Cissé a indiqué qu’une enquête approfondie sera ouverte sur les incidents récents. Il a également assuré de la mobilisation renforcée des forces de défense et de sécurité afin de garantir la protection des spectateurs et le bon déroulement des manifestations sportives.
Moussa Ndongo

Mardi 6 Janvier 2026 - 20:46


