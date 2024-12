Lutte : le président du CNG gracie plusieurs lutteurs, dont Ada Fass

Depuis sa nomination à la tête du Comité national de gestion de la lutte (CNG) en remplacement de Bira Sène, le nouveau président Malick Ngom a fait sa première sortie hier lundi à l’Arène nationale où il a organisé une conférence de presse. Et son premier geste de grandeur est d’accorder une grâce à tous les acteurs de la lutte qui ont été sanctionnés.



Suspendu le 1er juillet dernier après son combat contre Gouye Gui tenu à l'Arène nationale le 30 juin, Ada Fass devait terminer sa suspension au mois de juillet 2025. Malgré tout, le lutteur a pu contracter deux combats avec Makane Mbengue contre Lac de Guiers 2 et avec Baye Ndiaye contre Lys Ndiago. Ces deux promoteurs étaient dans le flou total.



En effet, Ada Fass a été gracié. L'annonce a été faite par Malick Ngom, lors de sa conférence de presse d'hier. Ada n'est pas le seul à bénéficier de cette grâce. Petit Productions, suspendu 6 mois la semaine dernière, Prame 2 et Mobile 2 sont également concernés.



État des lieux : le bilan matériel et financier du CNG



Successeur de Bira Sène, Malick Ngom a fait l'état des lieux à son arrivée du CNG. Lors de sa prise de fonction, le nouveau président a trouvé sur place deux voitures en panne. Il a fallu décaisser un million pour acheter un nouveau moteur pour le fonctionnement du véhicule afin d'assurer les déplacements de la nouvelle équipe.



Malick a aussi noté le nombre d'imprimantes, ordinateurs portables, frigo et autres appareils trouvés sur place. En ce qui concerne les fonds en nature, le président annonce environ 22 millions FCFA appartenant au comité. Parmi cette somme, seuls 5 millions se trouvent sur les comptes du CNG.