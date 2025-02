Lutte : suspension de la couverture sécuritaire des combats jusqu’à nouvel ordre

Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique a annoncé, dans un communiqué en date du 18 février 2025, la suspension de la couverture sécuritaire des combats de lutte sur l’ensemble du territoire national. Et cette décision reste valable jusqu’à nouvel ordre. Elle fait suite à des événements survenus lors du combat de lutte entre les lutteurs Franc et Ama Baldé. Qui a eu lieu le dimanche 16 février 2025 à l’arène nationale.



Selon le communiqué de la Police nationale, cette décision a été prise en raison de "manquements notés" durant ce combat. Dans cet ordre, la police a fustigé le non-respect des consignes de sécurité et des mesures prises par le Comité national de gestion de la lutte (CNG). Le ministère a souligné que les acteurs impliqués n’avaient pas respecté les recommandations faites par les autorités. Les horaires du combat, la jauge des spectateurs et la définition d’itinéraires sûrs pour éviter les confrontations violentes entre groupes de supporters, toutes ces recommandations n'ont pas été respectées.



Lors du combat du 16 février, de nombreux amateurs qui avaient acheté leurs billets n'ont pas pu accéder à l'arène, puisque la jauge maximale a été atteinte. Les responsables de la Police nationale ont donc pris la décision de fermer les portes de l’arène, dans un souci de sécurité, afin d’éviter tout incident. Cette décision préventive visait à éviter de potentielles situations dramatiques.



Malheureusement, cette fermeture a provoqué une escalade de violence. Selon le communiqué, des scènes de vandalisme ont éclaté, avec des dégradations de biens publics et privés, ainsi que des atteintes aux personnes. La situation a pris une tournure tragique avec l'agression mortelle d’un jeune dans la banlieue dakaroise. Un événement qui a profondément choqué la population et les autorités.



La police a exprimé sa tristesse face à ces événements. Elle a, de plus, souligné que cette décision, de suspendre la couverture sécuritaire des combats de lutte est une mesure nécessaire pour éviter de nouveaux drames et pour garantir la sécurité de tous. Le ministère a également rappelé aux organisateurs et aux acteurs du milieu de la lutte leur responsabilité dans le respect des normes de sécurité et des recommandations des autorités compétentes.