Lycée Seydina Limamoulaye de Guédiawaye : Un maçon succombe après une chute du 3ᵉ étage

Un drame est survenu mercredi dernier sur le chantier de reconstruction du lycée Seydina Limamoulaye de Guédiawaye (Dakar). Vers 18 heures, le maçon Khalifa Ababacar Sy a fait une chute depuis le troisième étage du bâtiment. Grièvement blessé, il a succombé en cours d’évacuation vers l’hôpital Principal de Dakar.
Le procureur a ordonné qu’une équipe d’enquêteurs et de la police scientifique se rende sur les lieux pour constater les faits. En attendant les résultats de l’autopsie et les conclusions de l’enquête, la famille du défunt réclame vérité et justice, rapporte le quotidien L’Observateur dans son édition de ce vendredi 29 août.
