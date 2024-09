Lycées Nation-Armée pour la qualité et l’équité (Lynaqe) : le Sénégal veut bâtir une nouvelle école inclusive

Le Sénégal vient de poser un nouveau jalon dans son système éducatif. Il s'agit : de la création des Lycées Nation-Armée pour la qualité et l’équité (Lynaqe). Ces nouveaux types d'établissements scolaires seront pour l'année 2024-2025 ouverts à Sédhiou et Kaffrine. Dans un premier temps, ils accueilleront 604 élèves, de la 6e à la Terminale, sélectionnés par voie de concours, selon les autorités en charge de leur mise en place. De plus, renseignent les autorités, ce modèle sera étendu à travers le Sénégal, avec l’ouverture d’un LYNAQE dans chacun des 46 départements du pays.



Cette initiative dans le secteur éducatif est en train de trouver échos favorables dans certains milieux, notamment intellectuels. Beaucoup d'intellectuels sénégalais, nostalgiques des méthodes d'enseignements avant et après les indépendances avaient toujours souhaité un changement de paradigmes dans le système éducatif du pays. C'est pourquoi, nombreux sont ceux qui ont avec enthousiasme à l'annonce de cette nouvelle mesure. "Enfin le Sénégal après plus de 60 ans d'indépendance reconnaît la valeur sociétale et économique de ses forces armées et leur rôle potentiel majeur dans la formation du citoyen", a commenté l'économiste et ancien fonctionnaire de la Banque africaine de développement (BAD) Magaye Gaye. D'après l'ancien haut fonctionnaire, l'Etat se devait depuis des années vulgariser le modèle d'enseignement du Prytanée militaire. Et ce qui a toujours été son combat. "Depuis 2014, nous ne cessons de proposer dans nos différents écrits, l'intégration et la vulgarisation du modèle du Prytanée militaire qui est un exemple d'excellence dans le système éducatif sénégalais, a commenté monsieur Gaye. Et monsieur Gaye de s'interroger : "je me demande toujours pourquoi les gouvernements passés n'ont jamais pensé à vulgariser cet enseignement qui a produit pratiquement certains des meilleurs fils du Sénégal reconnus pour leur valeurs de discipline, de probité, de loyauté et de compétence".



Les Lynaqe en perspectives vont certainement répondre à beaucoup de préoccupations d'ordre éducatif et de renforcement des valeurs. « Cette initiative ambitieuse dont le socle est l’éducation aux valeurs, marque une nouvelle étape dans la mise en œuvre de la société éducative, visant à renforcer l’excellence académique et civique des jeunes Sénégalais. Cette option stratégique de mutualisation des valeurs, des ressources humaines, financières, matérielles et immatérielles répond à la volonté du Gouvernement de rebâtir l’école sénégalaise face aux défis du civisme, de la discipline, de la rigueur, de la citoyenneté, du patriotisme, du travail, du don de soi et de la cohésion nationale », avait indique un communiqué conjoint du ministre de l'éducation, Moustapha Guirassy et celui des Forces armées, Général Birame Diop.



Cette nouvelle école répond donc à des soucis longtemps restés latents au Sénégal. Car avec les Lynaqe, il s'agira de bâtir non seulement une école inclusive mais aussi elle devra aussi être axée sur l’humain et permettre au Sénégal de réussir sa transition citoyenne.