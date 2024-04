Lynché sur la toile par les fans de Chelsea : Nicolas Jackson défendu par Pochettino

L'attaquant sénégalais Nicolas Jackson est sous le feu des critiques pour avoir manqué plusieurs occasions samedi après la défaite contre Manchester City (0-1) en demi-finale de la FA Cup. L’attaquant sénégalais a suscité la grande frustration des supporters du club et du personnel.



Aligné en pointe de l'attaque, samedi en demi-finale de FA Cup, l'international sénégalais a effectué 3 tirs en 90 minutes jouées. Cependant, le n°15 de Chelsea s'est signalé par ses ratés. L'ancien joueur de Villarreal a vendangé d'énormes occasions de but. Il a gâché, à lui seul, presque 10 opportunités d'ouvrir le score pour son équipe.



En manque de confiance, Jackson a raté un face à face contre le gardien Ortega Moreno (30'). Au lieu de prendre une décision rapide, il tergiverse. Après avoir dribblé le gardien, il ne savait plus quoi faire avec le ballon. Il choisit finalement de faire une passe en retrait, mais c'était trop tard. Ce qui l'a certainement desservi pour la suite.



En effet, Jackson manque une double occasion à la 50e mn. Après avoir échappé à Walker, le natif de Banjul (Gambie) voit son premier tir du droit être détourné par Ortega. La balle reste à Chelsea avec un centre déposé sur la tête de Jackson, sortie par une claquette du portier allemand. Suffisant pour se faire lyncher sur les réseaux sociaux par les fans du club.





S'adressant à BBC Sport après le match, son coach Mauricio Pochettino estime que Jackson devrait être plus lucide devant les buts. « Je pense que dans le match, nous étions un peu meilleurs et méritons plus, mais il ne s'agit pas de le mériter, il s'agit d'être clinique et nous ne l'avons pas été aujourd'hui (samedi) ».



« Nous n'avons pas été capables d'être cliniques devant le but, nous avons eu beaucoup d'occasions mais nous n'avons pas marqué », a-t-il ajouté.



Jackson va retrouver Arsenal ce mardi (19h00 GMT) dans le cadre d'un match en retard de la 29e journée de Premier League. L’attaquant sénégalais va tenter de se racheter face aux Gunners.



Arrivé à Chelsea l’été dernier, Nicolas Jackson a inscrit 10 buts en championnat (Premier League) et 13 toutes compétitions confondues.