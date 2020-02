Lyon: Juninho ouvre grand la porte à Blaise Matuidi

« J’ai essayé de le recruter l’été dernier, sans succès. Mais je ne baisse pas les bras. Nous en reparlerons en juin. Matuidi serait parfait pour nous : c’est un milieu régulier, bon tactiquement et, puis, il est champion du Monde ». Tels étaient les propos de Jean-Michel Aulas, le président de l’OL, dans un entretien publié par Tuttosport vendredi. Il a ainsi avoué que l’intérêt pour Blaise Matuidi est bien réel, et que son club pourrait repasser à l’attaque dès l’été prochain...



Le milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais semble effectivement manquer un peu d’expérience, avec des joueurs globalement assez jeunes si on met de côté Thiago Mendes (27 ans) qui n’apporte toujours pas satisfaction. Et qui de mieux qu’un champion du monde pour encadrer des éléments prometteurs comme Houssem Aouar, Maxime Caqueret, Jean Lucas ou Bruno Guimarães ? Interrogé par Canal + après la rencontre entre les Rhodaniens et Metz, le directeur sportif de l’OL a lui aussi confié être sous le charme du numéro 14 de la Juventus.



« Si un jour on arrive à signer un joueur comme lui, il peut porter le brassard ! »

« Il fait partie des joueurs qui n’ont pas la valeur qu’ils méritent. C’est un joueur assez complet au milieu, un compétiteur et un champion. On manque d’expérience et de leader dans notre vestiaire. Si un jour on arrive à signer un joueur comme lui, il peut porter le brassard ! On a une équipe jeune. Le président aime beaucoup Matuidi. Moi j’ai été son adversaire et c’était toujours un grand adversaire. Avoir un joueur de ce niveau dans notre effectif, c’est ce qu’il nous manque », a ainsi lancé Juninho devant les caméras.



L’été dernier, la Juventus demandait au moins 25 millions d’euros pour son milieu de terrain. Un montant a priori abordable pour les finances du club rhodanien, qui pourraient même l’attirer gratuitement cet été à la fin de son contrat si les négociations entre le joueur et la Vieille Dame autour d’une prolongation venaient à échouer. L’Olympique Lyonnais devrait cependant se montrer convaincant sur le plan salarial...



