Lyon met fin à l'invincibilité du PSG en Ligue 1 et reste à trois points de Lille

VICTOIRE 2 buts à 1 🔥🔥🔥



La #teamOL fait tomber le PSG et prend 3 points très importants 👊🔴🔵 #OLPSG pic.twitter.com/uepmLG0AgR — Olympique Lyonnais (@OL) 3 février 2019

Comme l'an passé, et sur le même score, l'Olympique Lyonnais s'impose sur sa pelouse du Groupama Stadium facre au PSG ce dimanche, en clôture de la 23e journée de Ligue 1 (2-1).C'est pourtant Paris qui avait su ouvrir le score par Angel Di Maria dès l'entame de match (7e), mais l'équipe de Bruno Genesio, comme piqué par ce premier but, va prendre d'assaut le but d'Alphonse Areola, qui va craquer face à Moussa Dembélé (33e), puis devant Nabil Fekir sur un penalty concédé par Thiago Silva (49e). Au classement, l'OL revient à 3 points du Losc et de la 2e place derrière un PSG, dont l'avance reste de 10 points (avec 2 matches en moins à jouer).