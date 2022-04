Lyon: un Sénégalais tue sa femme et leur fillette à Vaulx-en-Vélin

Un drame atroce. Dans la nuit du mercredi 13 au jeudi 14 avril, un homme âgé d’une trentaine d’années s’est rendu au commissariat de police de Vaulx-en-Velin, dans le Rhône, rapporte LyonMag. Il s’est accusé du meurtre de son épouse et de leur fille. Il a immédiatement été placé en garde à vue. De nationalité sénégalaise, cet homme était venu s’installer près de Lyon avec sa femme et leur fille, avant de connaître une rupture pour violences et addiction à la cocaïne. Son épouse, dont il était donc depuis séparé, avait même déposé plainte pour des menaces de mort.



Lorsque l’homme est venu se présenter à la police pour s’accuser de la mort de sa famille, cela faisait dix jours déjà que l’irréparable avait été commis. En effet, le suspect s’était rendu au domicile de son épouse pour tenter de recoller les morceaux. C’est là que les choses auraient dégénéré, conduisant à la mort des deux victimes à coups de couteau.



Le meurtrier présumé aurait donc ensuite passé dix jours enfermé dans l’appartement qu’occupaient les victimes, avec les corps de celles-ci. Puis, après avoir pris de l’alcool et de la cocaïne, l’individu aurait alors décidé de se rendre à la police. Le parquet de Lyon a ouvert une enquête pour homicide volontaire et homicide volontaire sur mineur de 15 ans, rapporte Le Progrès.