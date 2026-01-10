MAC de Mbour : trois (3) détenus placés en cellule d'isolement, tentent de s'évader

La Maison d’arrêt et de correction (MAC) de Mbour a été secouée par une tentative d’évasion violente dans la nuit de jeudi à vendredi, rapidement mise en échec par l’administration pénitentiaire. Trois détenus placés en cellule d’isolement ont tenté de forcer leur liberté, provoquant de violents affrontements avec les gardes, rapporte L’Observateur.



D’après le journal, le principal instigateur serait I. Ndiaye, alias « Beau gars », un trafiquant de drogue notoire, écroué depuis 48 heures et placé sous mandat de dépôt. Dès son arrivée en isolement, le mardi, il aurait convaincu deux codétenus de monter un plan d’évasion.



Il s’agit de « Sérère », récidiviste des tentatives d’évasion c’était sa troisième depuis mars 2021 placé en isolement pour bagarre, et de « Nandité », condamné à un an de prison pour vol et sanctionné pour détention de chanvre indien. Leur objectif était de s’évader de la prison et d’être récupérés à l’extérieur par un complice à moto, un certain Mané, contacté par « Beau gars ».



Toujours selon L’Observateur, aux environs de 2 heures du matin, profitant de l’obscurité, les trois détenus sont parvenus à défoncer les grilles de leur cellule de punition située dans la grande cour de la prison. Le bruit a aussitôt alerté les gardes pénitentiaires. Tentant ensuite d’escalader le mur de clôture, ils ont été interceptés par les agents de sécurité.



Refusant de se rendre, les fugitifs ont opposé une résistance farouche, déclenchant une violente bagarre avec les gardes. Après un affrontement musclé, la supériorité numérique et la préparation des forces pénitentiaires ont permis de les maîtriser.



Face aux enquêteurs, les trois détenus ont reconnu les faits. « Nandité » et « Sérère » ont désigné « Beau gars » comme le cerveau de l’opération. Ils ont affirmé qu’il avait conçu le plan et organisé le moyen de fuite. Ce dernier a, pour sa part, partiellement admis son rôle.



À l’issue de leur garde à vue, les trois hommes ont été déférés au parquet. Leur tentative d’évasion, considérée comme une infraction pénale grave, a conduit le magistrat à décerner un nouveau mandat de dépôt, les renvoyant en détention pour répondre de ces nouveaux faits.