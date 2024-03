MBacké : les leaders de BBY accueillent Amadou Ba dans la cohésion

Galo Ba, Matar Diop et Isma Dioum tous les trois (3) responsables et leaders politiques à Mbacké ont mobilisé fort pour le compte de leur candidat Amadou Ba. Ces trois et leurs militants ont fait bloc pour un accueil chaleureux à l'ancien Premier ministre.



Pour son premier meeting hors de Dakar, Amadou Ba a porté son choix sur la ville de Mbacké. Cette ville représente un enjeu de taille dans l'élection présidentielle au Sénégal. Elle polarise les centres de vote de Touba qui enregistre un grand nombre électeurs.



Prévu, cette après-midi à 15 heures, le meeting de Mbacké tarde encore a démarré. Amadou Ba, le candidat de BBY n'est pas encore arrivé sur les lieux.