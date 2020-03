MHD : le rappeur contaminé par le coronavirus en prison

Selon les informations de BFMTV, le rappeur MHD aurait été testé positif au Covid-19 à la prison de la Santé, où il est incarcéré depuis janvier 2019.



MHD a été testé positif au Covid-19. A en croire les informations de BFMTV diffusées ce vendredi 27 mars à la mi-journée, le rappeur originaire de la Roche-sur-Yon aurait été contaminé par le coronavirus en prison. Depuis plus d'un an, le jeune artiste de 25 ans est incarcéré à la prison de la Santé, dans le 14e arrondissement de Paris, dans le cadre de sa mise en examen pour homicide volontaire. C'est dans cet établissement pénitentiaire que Mohamed Sylla, alias MHD, aurait contracté le Covid-19.



Les contaminations en milieu carcéral font l'objet de nombreux débats depuis le début de la crise sanitaire du coronavirus.





Jeudi 26 mars, le sujet avait d'ailleurs été évoqué par Nicole Belloubet, ministre de la Justice, sur France Inter. Elle avait annoncé que 10 détenus avaient été pour le moment testés positifs au Covid-19 et que 450 autres, détenus dans différents établissements pénitentiaires français, présentaient des symptômes. Pour endiguer au maximum les risques de transmission, plusieurs mesures ont été prises : les parloirs des prisons ont été fermés, les promenade aménagées en petits groupes et les détenus présentant des symptômes doivent être isolés. Pour l'heure, nous ne disposons pas de plus d'informations sur l'état de santé du rappeur MHD, détenu à la prison de la Santé depuis janvier 2019.



