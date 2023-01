Mac de Mbour : Deux détenus s'évadent de prison

Moustapha Diop et El Hadji Sarr, deux pensionnaires de la Maison d’arrêt et de correction (Mac) de Mbour (ouest), se sont évadés de prison. En détention préventive, ils ont réussi à prendre la fuite dans la nuit du mercredi, vers les coups de 4 h du matin.



L'un des pensionnaires en fuite est le présumé assassin du franco-sénégalais torturée et tuée à Somone (sur la Petite côte), informe la Rfm. Les deux prévenus sont activement recherchés.