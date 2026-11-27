A Dakar, les nommés Assane G. (30 ans) et Malamine S. (25 ans) sont en garde à vue au commissariat de Rebeuss pour introduction d'une substance prohibée, du haschich, dans un établissement pénitentiaire. Les deux hommes sont détenus à la Maison d'arrêt et de correction (Mac) de Rebeuss, selon le journal Libération, qui cite une correspondance du directeur de l’Institution.
A l’origine de cette affaire, l'agent préposé à la garde a découvert, dans deux colis différents, des plaquettes de haschich soigneusement dissimulées sous deux plaques en bois servant d'étiquettes. Les colis ont été déposés par leurs proches, qui y ont mentionné leurs contacts téléphoniques sur les plaques en question.
Les deux détenus ont été extraits de prison et placés en garde à vue dans les locaux du commissariat. Le procureur de la République a été avisé et une enquête est ouverte pour faire la lumière sur cette tentative d'introduction de drogue en prison.
A l’origine de cette affaire, l'agent préposé à la garde a découvert, dans deux colis différents, des plaquettes de haschich soigneusement dissimulées sous deux plaques en bois servant d'étiquettes. Les colis ont été déposés par leurs proches, qui y ont mentionné leurs contacts téléphoniques sur les plaques en question.
Les deux détenus ont été extraits de prison et placés en garde à vue dans les locaux du commissariat. Le procureur de la République a été avisé et une enquête est ouverte pour faire la lumière sur cette tentative d'introduction de drogue en prison.
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