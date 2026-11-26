Ousmane Sonko a défendu son bilan de deux ans à la Primature et appelé ses partisans au calme face aux tensions politiques. Le président de Pastef-Les Patriotes a mis en avant les baisses de prix sur le riz, le sucre, l'électricité, l'essence et le gasoil. Il affirme que ces mesures ont été prises malgré une dette lourde et les crises internationales. Il cite aussi la renégociation des contrats sur le phosphate et le gaz, ainsi que la révision de marchés publics jugés surfacturés.



« Rien de grave n’arrivera dans le pays »



Face aux tensions politiques et aux dénonciations d'intimidations, de menaces ou d'entraves administratives, Ousmane Sonko demande à ses militants d'éviter toute provocation ou confrontation. Il a affirmé : « Face à une offense, nous répondons par la retenue, pas par la violence ». Il a aussi rassuré ses troupes : « Rien de grave n’arrivera dans le pays, rien ne bougera, il n’y aura pas de problème ». Il veut privilégier la voie démocratique et préparer les prochaines élections dans le calme.



Un challenge de cartes et cinq milliards en ligne de mire avant Thiès



Sur le plan militant, Ousmane Sonko veut atteindre, voire dépasser, le million d'adhérents. Il a annoncé : « Je veux lancer un challenge à toutes les sections, à toutes les coordinations et à la diaspora ». Ce concours récompensera les structures qui vendront le plus de cartes durant la dernière semaine avant le grand rassemblement prévu le 6 décembre 2026 à Thiès.



Le leader de Pastef invite les détenteurs de cartes à publier des photos avec leur carte sur les réseaux sociaux jusqu'au meeting de Thiès. Il explique que cette campagne permet de recenser les membres et de financer le parti. Selon ses calculs, 500 000 adhérents payant chacun 10 000 francs CFA par an rapporteraient cinq milliards de francs CFA.