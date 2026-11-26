Ousmane Sonko a pris la parole sur sa page Facebook pour mobiliser ses militants et fixer le cap électoral de Pastef-Les Patriotes. Le président du parti a affirmé : « Il y aura forcément des élections en 2027, si Dieu le veut ». Il juge ces scrutins inévitables en raison de la fin des mandats locaux. Il réclame aussi une dissolution de l'Assemblée nationale. Il veut trancher par les urnes le désaccord profond entre l'exécutif et les députés.



Le leader des Patriotes veut densifier les rangs de son mouvement avant les prochains votes. Il a lancé la campagne « Montre ta carte, prépare les élections » pour atteindre un million de cartes numérisées. Il demande aux adhérents de publier sur les réseaux sociaux une photo d'eux avec leur carte. Il a aussi organisé un défi entre les sections, les coordinations, les départements et la diaspora. Ce challenge court jusqu'au grand rassemblement prévu les 5 et 6 décembre 2026 à Thiès.



Ousmane Sonko met en avant l'ampleur prise par Pastef à l'échelle internationale. Il a déclaré : « Selon nos calculs et nos recherches sur les grands partis du monde, Pastef figure parmi les cinquante premiers par le nombre de cartes vendues ». Il estime même que Pastef monte dans les quarante premiers si l'on rapporte ces effectifs à la population du Sénégal. Il souligne ce résultat pour un parti de moins de treize ans face à des géants démographiques comme l'Inde, la Chine ou les États-Unis, ou face à des partis du XIXe siècle. Il a ajouté : « En peu de temps, ce bilan revient d'abord à Dieu, mais surtout aux Sénégalais que je remercie pour leur confiance ».



Le chef de file de Pastef vise déjà la présidentielle de 2029 avec une ambition plus élevée. Il a lancé : « Je ne veux même pas de 52 % ou de 54 %, je demande à Dieu, avec votre travail, de dépasser les 60 % ». Il appelle enfin ses partisans à garder la discipline et l'unité. Il leur demande d'éviter toute provocation et d'accueillir les nouveaux membres comme des renforts plutôt que comme des rivaux.