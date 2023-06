Mack Sall condamne "l'attentat terroriste" contre un lycée en Ouganda

Le président sénégalais Macky Sall a condamné dimanche "l’attentat terroriste horrible" contre un lycée du district de Kasese en Ouganda. Il a présenté ses condoléances émues aux familles endeuillées et aux autorités du pays.



« Je condamne fermement l’attentat terroriste horrible contre un lycée du district de Kasese en Ouganda. Mes condoléances émues aux familles endeuillées et aux autorités ougandaises. Paix à l’âme des victimes », a posté Macky Sall.



Au moins 41 personnes ont été tuées, majoritairement des étudiants, dans une attaque menée par des djihadistes dans la nuit de vendredi à samedi contre un lycée où un dortoir a été incendié, dans l’ouest de l’Ouganda, près de la frontière avec la RD Congo.



Selon des enquêteurs, des dortoirs ont été incendiés et des étudiants ont été tués à coups de couteau au cours d’un assaut brutal mené par les Forces démocratiques armées (ADF), une milice islamiste qui a prêté allégeance au groupe Etat islamique et basée dans l’est de la RD Congo. Le porte-parole de la police nationale ougandaise, Fred Enanga, a déclaré que les ADF ont attaqué le lycée Lhubiriha, à Mpondwe, près de Bwera, où ils ont également « pillé » un magasin de nourriture.