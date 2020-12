Macky Sall : « 105.000 jeunes et femmes ont été financés par la DER"

Le président de la République, Macky Sall, a, comme le veut la tradition, prononcé son discours à la Nation en cette fin d’année 2020. À l’occasion, le chef de l’Etat est largement revenu sur l’emploi et l’auto-emploi des jeunes et des femmes qui restent, selon lui, « une priorité élevée du gouvernement ». C’est la raison pour laquelle, a informé le Chef de l’Etat, il veille personnellement à la mise en œuvre des programmes qui leurs aient dédiés.



« Les femmes et les jeunes sont les forces motrices et le cœur battant de la Nation. C’est pourquoi, je tiens particulièrement à ce que tous les programmes qui leurs sont dédiés soient toujours mis en œuvre dans l’équité territoriale suivant des modalités souples, allégées et adaptées à leur besoin », a d’entrée, déclaré le chef de l’Etat.



Faisant le bilan du travail de la Délégation à l’entrepreneuriat rapide des jeunes et les femmes (Der/ FJ) après deux (2) années de plein exercice, Macky Sall a annoncé que « 105.000 jeunes et femmes porteurs de projets dans des domaines aussi divers que l’artisanats, la pêche, l’agriculture, l’élevage, la transformation de produits locaux et le numérique entre autres, ont bénéficié des financements de la Der ».