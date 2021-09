Macky Sall: « Double Less a laissé des marques indélébiles dans les arènes de la lutte sénégalaise… »

Le président Macky Sall a réagi au décès de l’ancien roi des arènes, double Less, rappelé à Dieu dimanche, des suites d’une longue maladie. Le chef de l’Etat a présenté ses condoléances à sa famille et a soutenu qu’il a laissé « des marques indélébiles dans les arènes de la lutte sénégalaise par son élégance et sa technique ».



« Athlète de haut niveau, médaillé d’or aux Jeux africains de Nairobi, Mamadou Sakho dit Double Less a laissé des marques indélébiles dans les arènes de la lutte sénégalaise par son élégance et sa technique. A sa famille, au monde du sport, je présente mes condoléances attristées », a twitté le chef de l’Etat.



Double Less est le père des lutteurs Balla Gaye 2, ancien roi des arènes et de Sa Thiès. Son décès intervient moins d’un mois après le rappel à Dieu d’une autre ancienne gloire, Mbaye Guèye, surnommé "le premier Tigre de Fass".