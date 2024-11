Macky Sall : « En démocratie ce qui doit prédominer, c’est le débat d’idées »

Macky Sall, tête de liste de la coalition Takku-Wallu Sénégal pour les élections législatives du 17 novembre prochain, et actuellement en dehors du pays, a décliné la feuille de route de ladite coalition. Dans une si longue lettre adressée aux Sénégalais et dans laquelle il peint un tableau sombre du régime de Bassirou Diomaye Faye, l’ancien chef d’Etat a profité de l’occasion pour révéler les sept (7) engagements de leur coalition.



« Si vous lui accordez votre confiance le 17 novembre, la coalition Takku Wallu Sénégal prend les engagements suivants : Premièrement, la restauration du fonctionnement régulier des Institution de la République et de la stabilité nationale par la mise en place d’un Gouvernement d’Union, de Stabilité et de Réconciliation nationales qui travaillera en bonne intelligence avec le Président de la République dans l’intérêt supérieur de la nation ; Deuxièmement, la convocation, dans les trois mois qui suivent, des Assises de la Réconciliation et de la stabilité nationales associant toutes les forces vives de la nation ; Troisièmement, un Programme d’urgence en faveur des impactés des inondations ; Quatrièmement, un Programme d’urgence pour la formation professionnelle, l’entreprenariat et l’emploi des jeunes, la lutte contre l’émigration clandestine, et l’institution d’un mécanisme de soutien aux jeunes diplômés de l’enseignement supérieur en attendant leur insertion ; Cinquièmement, un Programme de rationalisation des Institutions et de réduction du train de vie de l’Etat et du Secteur parapublic ; Sixièmement, la réduction du coût de la vie par la maîtrise de l’inflation des prix des denrées de première nécessité ».



Le septièmement engagement de Takk-Wallu sera, selon M. Sall, d’ « accélération de la mise en œuvre des programmes, projets et réformes phares du PSE et la reprise de tous les chantiers à l’arrêt ».



Il a assuré que : « Toutes ces mesures sont à notre portée. Et la coalition Takku-Wallu Sénégal dont toutes les composantes sont habituées à la gestion des affaires publiques, est suffisamment préparée à leur mise en œuvre immédiate ».



Macky Sall se dit convaincu « qu’en démocratie, ce qui doit prédominer, c’est le débat d’idées, c’est la force des arguments, c’est la cohérence et la faisabilité des propositions. Ce qui doit être exclu, c’est la violence, c’est la haine, c’est le bellicisme, c’est la calomnie outrancière ».



Il a rendu un vibrant hommage à son prédécesseur Me Abdoulaye Wade avec qui il partage la coalition : « C’est l’occasion pour moi de saluer avec respect et affection notre doyen, le Président Abdoulaye Wade, et lui rendre un vibrant hommage pour avoir encouragé et soutenu notre coalition ».



De même, a-t-il poursuivi, « je salue et remercie l’ensemble des leaders de partis et mouvements de notre coalition, et de l’inter coalition avec qui nous partageons la volonté de rétablir les équilibres de nos Institutions, aider à faire redémarrer notre économie, redonner espoir à notre jeunesse, travailler à la réduction du coût de la vie, et revitaliser les mécanismes d’inclusion économique et de justice sociale ».



M. Sall a souhaité qu’au sortir de l’échéance du 17 novembre, le Sénégal entre dans un nouveau cycle de démocratie apaisée : « Après toutes ces années de tensions inutiles et de violences, le souhait ardent que je partage avec nos alliés c’est qu’au sortir de l’échéance décisive du 17 novembre, notre pays entre dans un nouveau cycle de démocratie apaisée, de compromis dynamique et de dialogue serein entre les Institutions ».



Pour lui, « c’est ainsi que nous pourrons construire ensemble le Sénégal de nos rêves, un Sénégal réconcilié avec lui-même, pour continuer sa marche résolue vers le progrès, dans la paix et la cohésion nationale. C’est à cela que je vous convie, mes chers compatriotes ».