Macky Sall : "J'ai écrit parce que j'ai constaté que même mes partisans ne me connaissent pas"

A la cérémonie de présentation de son livre intitulé "Le Sénégal au cœur", ce ma mardi 10 décembre 2018, le Président Macky Sall a expliqué les raisons qui l'ont poussé à écrire.

A travers ce livre, le chef de l'État entend se faire connaître. "Le but de se livre, ce n'est pas de parler des uns et des autres. Je me suis rendu compte que je n'étais pas connu même pas mes partisans. Et j'ai estimé que le moment était venu pour parler de moi-même", a expliqué Macky Sall.

Il a affirmé que d'habitude, il n'aime pas parlé de lui-même, mais il le fallait cette fois, car on a voulu le présenter comme quelqu'un qu'il n'était pas pour des raisons politiques, en allusion au président Abdoulaye Wade, même s'il ne l'a pas cité. "La valeur de l'homme, ce n'est pas l'argent ni l'avoir, c'est dans l'être, selon le président Sall, ajoutant qu'il n'a pas conçu ce livre pour créer des polémiques, mais plutôt expliquer à ses compatriotes ses "motivations".