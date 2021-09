Macky Sall à ses ministres : "le temps est au travail, dans l’efficacité, la qualité, l’efficience et la performance"

Le Conseil des ministres a repris ce mercredi 1er septembre après une petite pause plus d'un mois de vacances. A l'entame de ses propos, le chef de l'Etat, Macky Sall a indiqué à ses ministres que "le temps est au travail, dans l’efficacité, la qualité, l’efficience et la performance" .



"Le Gouvernement doit plus que jamais, délivrer, cultiver la diligence et le résultat permanent, à la satisfaction des populations", a-t-il précisé.



"Le Chef de l’Etat souligne, en particulier, l’impératif d’intensifier, dans chaque ministère, le suivi des réformes du "Doing Business" et l’amélioration de l’environnement des affaires, en vue de consolider l’attractivité et les performances économiques du Sénégal", informe la même source.



A cet égard, "le Président de la République demande au Ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération et à l’APIX, de préparer le Conseil Présidentiel de l’Investissement, prévu en octobre 2021.



Le Chef de l’Etat demande, enfin, au Ministre en charge du Commerce, de veiller à la bonne organisation de la participation du Sénégal à l’Exposition universelle de Dubaï",, peut-on lire dans le communiqué.