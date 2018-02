Macky Sall accélère la cadence dans la lutte contre l’érosion côtière à Saint-Louis

Après les promesses d’aide de la France et de la Banque mondiale, le chef de l’Etat Macky Sall qui a présidé ce matin le Conseil des ministres a instruit le gouvernement à matérialiser la lutte contre l’érosion côtière à Saint-Louis.



En effet, informe le communiqué sanctionnant cette rencontre, «le Chef de l’Etat demande au Gouvernement de prendre, dans les meilleurs délais, toutes les dispositions techniques, administratives et financières requises, afin d’intensifier, avec le soutien significatif de la coopération française et de la Banque mondiale, les actions de protection de la langue de barbarie, ainsi que les efforts soutenus de modernisation de la ville de Saint - Louis, à travers la restauration adéquate et la sauvegarde impérative des édifices publics et du Patrimoine mondial de l’UNESCO».



Dans le même sillage, le Président Sall a exigé de ses collaborateurs de prendre «sans délais, toutes les diligences», pour mettre en œuvre «les accords et des nouvelles initiatives bilatérales pour le renforcement de la coopération entre le Sénégal et la France».