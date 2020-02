Macky Sall annonce la création d'une commission pour exploiter les rapports de la Cour des comptes

Le président sénégalais, Macky Sall a annoncé lundi au Palais, la création d'une commission qui aura pour mission d’exploiter les rapports de la Cour des comptes, lors de la cérémonie de levée des couleurs.



« J’ai reçu les rapports (2015, 2016, 2017). Je vais mettre en place une commission qui va exploiter ces rapports, a dit le président Sall, qui a, par ailleurs promis l’achèvement des travaux de l’institution pour plus d’efficacité, sur les ondes de la RFM.



Le premier président de la Cour des comptes, Mamadou Faye, a remis vendredi au président Macky Sall les rapports 2015, 2016 et 2017. Ces trois documents aux contenus volcaniques révèlent de terribles bizarreries, notamment des détournements de fonds, dans la gestion des affaires publiques. Sindiély Wade, Aly Ngouille Ndiaye, Aliou Sall et Cheikh Kanté, sont entre autres cités.