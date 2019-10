Macky Sall appelle les membres de la majorité à éviter les dépenses inutiles

Le chef de l’Etat, Macky Sall tient à sa politique de restriction des dépenses budgétaires. Pour preuve, il a appelé les membres de la majorité à éviter les dépenses inutiles, invitant également les Sénégalais à s’engager pour rendre les villes propres.



« Nous sommes responsables de notre politique budgétaire. Et cela requiert de la rigueur dans la façon de gérer par rapport à nous même et essayer de maintenir ces filets sociaux signifie dépenser utilement et ne pas dépenser de l’argent dans des futilités », a dit Macky Sall.



Pour un changement de comportement et un Sénégal propre, le président Sall a proposé des journées de nettoyages. « C’est aussi rendre propre notre pays en commençant chacun dans sa maison, dans son foyer, devant son lieu de travail. Je vais lancer prochainement ce programme que devons tous accompagner. Tous les premiers samedis de chaque mois, nous devons porter nos blousons et jeans pour nettoyer ce pays », annonce-t-il.