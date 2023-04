Macky Sall aux anciens combattants de retour : « nous célébrons aujourd’hui une injustice réparée »

Le Président Macky Sall a reçu ce vendredi, au Palais présidentiel les neuf tirailleurs sénégalais, qui ont décidé de rentrer définitivement au Sénégal. Le chef de l’Etat a exprimé toute sa reconnaissance à l’endroit de ses héros. Il les a élevés à la dignité de Grand Officier dans l’Ordre national du Lion.



« En vous recevant dès votre retour, j’ai tenu à vous élever au nom de la nation à la dignité de Grand Officier dans l’Ordre national du Lion et de grand-croix. Et à rendre hommage à tous vos frères d’armes vivants et défunts », a déclaré le Président Macky Sall.



Cette cérémonie, dit-il, est donc un « exercice de mémoire en reconnaissance de sacrifices immenses pour tous nos anciens combattants pour la défense de la liberté ».



« Elle est aussi un rappel de la longue série d’injustice contre les tirailleurs sur les fracas des bombes et dans des paysages étrangers. Les Tirailleurs ont été de tous les combats, tous les fronts et toutes tranchées », a indiqué le Chef de l’Etat.



« Nous rendons hommage à tous les anciens combattants d’Afrique, d’Europe et de tous les continents pour les sacrifices consentis. Mais par devoir de mémoire, nous ne pouvons oublier les injustices à l’encontre de nos tirailleurs. Nous ne pouvons oublier les pensions inégales des avancements lents et bloqués le placement sous les ordres de métropolitains moins gradés, l’impossibilité de commander les troupes non-indigènes entre autres discriminations », a-t-il ajouté.



« Nous ne pouvons oublier l’horreur des exécutions sommaires au Camps de Thiaroye 44. Hélas, c’est cela aussi l’histoire des Tirailleurs », a souligné le Président Macky Sall.



« Ainsi, chers anciens combattants en vous souhaitant la bienvenue, nous célébrons aujourd’hui une injustice réparée », a dit le chef de l’Etat.



Le Président Macky Sall a rendu un hommage à Aïssata Seck, présidente de l’association pour la mémoire des tirailleurs sénégalais pour son combat contre l’oubli et pour le devoir de mémoire.



« Aïssata Seck, Conseillère régionale Ile de-France et Présidente de l’Association pour la Mémoire et l’histoire des tirailleurs sénégalais, pour le combat inlassable que vous continuez de mener pour la défense des droits de nos anciens combattants ». « Je rappelle que c’est grâce à votre « contribution décisive que les tirailleurs ont pu obtenir la nationalité française ».



Pour toutes ces raisons, dit-il, vous « méritez notre reconnaissance et la distinction de Commandeur dans l’Ordre national du Lion qui vous a été décernée ».