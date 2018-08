Macky Sall avertit Karim Wade, Cheikh Bamba Dièye… : «Nous n’accepterons plus que nos magistrats soient insultés…»

Que ceux qui traitaient des magistrats sénégalais de corrompus, vendus, entre autres sobriquets se le tiennent pour dit, le chef de l’Exécutif n’acceptera plus aucune insulte portée contre le pouvoir judiciaire. C’est ce que leur a fait savoir Macky Sall ce mercredi, lors du lancement, au Centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio (Cicad), de la collecte de parrainages de sa coalition. A l’en croire, trop c’est trop !



«Je voudrais dire aux uns et aux autres de faire preuve d'un peu plus de respect envers la République, le pays et ses institutions ; de faire preuve de respect envers la justice de notre pays. Nous ne pouvons plus accepter que nos magistrats soient insultés à longueur de journée par des gens qui pensent que la République a été faite pour qu'ils marchent dessus. Il faut qu'ils comprennent que nous vivons en République et en démocratie».



Cette menace à peine voilée, s’adresse plus aux membres de l’opposition tels que : Cheikh Bamba Dièye qui avait été convoqué par les forces de l’ordre pour avoir vilipendé certains magistrats, ainsi qu’à Karim Wade qui a descendu en flamme le Premier président de la Cour suprême, Mamadou Badio Camara.