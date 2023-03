Macky Sall demande au ministre des Sports de mener une réflexion sur un programme national de soutien aux clubs et aux entraîneurs locaux

Le président de la République, Macky Sall, a demandé au ministre des Sports de mener une réflexion sur un programme national de soutien aux clubs et aux entraîneurs locaux.



« Pour réussir en haute compétition, il n y a pas de place au hasard, il faut être professionnel. Et derrière nos campagnes victorieuses, il y a en effet des politiques publiques soutenues d’investissements dans les infrastructures sportives mais aussi d’accompagnement de nos équipes nationales toutes catégories confondues », a déclaré Macky Sall lors de la réception des champions d’Afrique de la CAN U20.



Dans le même esprit, dit-il, j’engage le « gouvernement et donc le ministre des Sports à mener la réflexion sur un programme national de soutien aux clubs. Et cela apportera aussi le renforcement du traitement des entraîneurs locaux chez nous. Ils ont fait leur preuve, il faut que tout cela soit intégrer dans cette nouvelle réflexion », a demandé le chef de l’Etat.