Macky Sall demande aux ministres d’intensifier l’accompagnement de l’Etat aux entreprises et ménages

Macky Sall a également demandé au ministre des Finances et du Budget de « mettre à contribution toutes les lignes de financement disponibles au niveau des structures publiques de promotion et de développement du secteur privé ».



Il a également dit aux membres du gouvernement que « la poursuite de l’exécution des projets d’investissement public, la protection des travailleurs, le maintien des activités et le développement de nos entreprises constituent des catalyseurs pour la relance économique », souligne le communiqué du conseil des ministres.



Le communiqué du conseil des ministres souligne qu’il « a, à cet égard, demandé aux ministres d’intensifier l’accompagnement de l’Etat aux entreprises et ménages ».



De même a-t-il « exhorté les membres du gouvernement à préparer la relance globale de l’économie par une transformation locale de nos produits agricoles et leur consommation nationale ».



Selon le communiqué du conseil des ministres, Macky Sall a appelé le ministre de l’Industrie à « actualiser, en relation avec le ministre du Plan, la stratégie nationale de développement industriel, à la lumière des enseignements de la crise ».