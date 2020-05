Macky Sall demande une "répartition rapide" des fonds de soutien destinés aux acteurs culturels et de la Presse

Le président sénégalais Macky Sall a demandé à son ministre de la Communication et de la Culture, Abdoulaye Diop à veiller à la répartition rapide des fonds de soutien destinés aux acteurs culturels et de la Presse, indique le communiqué du Conseil des ministres.



« Le Chef de l’Etat a également invité le Ministre des Transports terrestres à diligenter l’accompagnement de l’Etat aux différentes parties prenantes du sous-secteur des transports terrestres. Il a aussi invité le Ministre de la Culture et de la Communication à veiller à la répartition rapide des fonds de soutien destinés aux acteurs culturels et de la Presse », lit-on dans le document.



L’aide de la presse suscite déjà plusieurs polémiques. Beaucoup de patrons de presse ont retourné leurs chèques au ministre de la Communication et de la Culture, Abdoulaye Diop. Ils exigent de lui la publication de la liste de tous les bénéficiaires y compris les sommes octroyées à chaque organes de presse.



Par ailleurs, le président Sall est revenu sur l’importance qu’il accorde au développement de la Presse, en indiquant au Ministre de la Communication l’urgence de finaliser le dispositif d’application du Code de la Presse.