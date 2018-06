Macky Sall dialogue avec la société civile, mais sans son opposition

Le top de départ est donné pour tracer les modalités d’utilisation de la manne financière captée grâce à l’exploitation des ressources pétrolières et gazières. Mais, ces discussions se feront sans l’opposition. En effet, celle-ci avait décliné l’appel lancé par Macky Sall car, ont-ils argué, ils n’ont rien à faire dans ces discussions alors que le chef de l’Etat a déjà signé le protocole avec la Mauritanie, et accordé des licences à certaines firmes internationales.



D’ailleurs, Mamadou Diop Decroix qui s’est exprimé sur la question s’est posé la question à savoir sur quoi dialoguer ? Ousmane Sonko n’est pas plus compatissant envers Macky Sall puisque lui, pense que ce dernier a dilapidé les ressources du Sénégal, et qu’il faut carrément renégocier ces accords. Ce qu’il a promis de faire dès son accession au pouvoir.



Cependant, le chef de l’Etat peut se consoler avec les membres de la société civile. En effet, estime Abdoul Aziz Diop, membre du Forum civil, les contrats qui sont déjà signés n’empêchent pas l’ouverture de dialogue.



La même posture est adoptée par le Congad. Mamadou Mignane Diouf a fait savoir qu’il sera présent au Cicad, mais pas pour faire de la figuration. A l’en croire, des points importants restent à débattre et de toute façon, ils répondront à l’appel du Président Sall munis de leurs propres propositions.