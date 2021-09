Macky Sall dit vouloir faire du Sénégal un Etat sans corruption

Le président de la République, Macky Sall, a expliqué vendredi, que l'élaboration de la Stratégie nationale de lutte contre la corruption (Snlcc 2020-2024) est guidée par sa vision consistant à faire

du Sénégal un État sans corruption.



«A travers la mise en place de cette Snlcc2020-2024, j'ai voulu, avant tout, partager avec vous une vision et une ambition. Cette vision est celle d'un Sénégal sans corruption, tandis que l'ambition est de gouverner autrement en bannissant le passe-droit, le favoritisme et en traitant tous les citoyens avec les mêmes droits et le même respect», a-t-il déclaré.



Selon lui, cette démarche inclusive et rassurante est la clé du succès de cette stratégie pour une adhésion sans réserve des parties prenantes. «La corruption et toutes les pratiques connexes constituent des entraves graves à la mise en œuvre des politiques publiques, quel que soit le niveau de développement du pays concerné», ajoute-t-il.



Avant d'affirmer «Elle (la corruption) porte atteinte à la morale, à l'État de droit, favorise la soustraction de ressources nécessaires au développement, décourage la compétition saine.»