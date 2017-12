Macky Sall drague l’armée et la diaspora

Le président de la République a transmis ses souhaits pour le nouvel an à ses compatriotes. Mais force et de constater qu’à travers son discours, notamment en débutant pratiquement par elles, Macky Sall s’est adonné à une opération de séduction vis-à-vis des forces de défense et de sécurité, lesquelles se rappellent, avec nostalgie, du régime de Me Abdoulaye Wade.



«Je salue et encourage nos Forces de défense et de sécurité, engagées sur différents théâtres d’opérations au service de la paix et de la sécurité internationales», a-t-il dit.



Concernant la diaspora qui a massivement voté pour la coalition présidentielle, le chef a lancé : «Je redis notre gratitude à nos compatriotes de la diaspora pour leur contribution inestimable à nos efforts de développement et de solidarité nationale».