Macky Sall et Amadou Ba : le désamour ?

Amadou Ba, inspecteur des impôts et domaines a dirigé des stations ministérielles, notamment celle de l’économie et des finances et celle des affaires étrangères. Mais l’homme, en un moment, a été mis au frigo avant d’être nommé chef du gouvernement, il y a presque un an. Et l’on se rappelle la rébellion que cela avait créée dans les rangs des caciques de l’Apr. Mais jusque-là cela n’empêchait à personne de fermer l’œil, dans les rangs du parti au pouvoir. Mais la goutte d’eau qui a fait déborder le vase est la désignation d’Amadou Ba comme candidat de la coalition BBY.



Abdoulaye Daouda Diallo, un des fidèles du Président Sall et parmi les premiers militants de l’Apr, avait pris le « maquis » pour marquer sa désapprobation. Et il a fallu de moult négociations avec l’enfant de « Bokidialloubé » pour le faire revenir à la raison. Et pour lui faire avaler la pilule, il fut, d’abord, nommé chef de cabinet du président de la République pour ensuite prendre les reines du CESE.

Entre Macky Sall et son premier ministre, les langues fourchues avaient toujours clamé un désamour. Des prêches auxquelles on opposait tout le temps le contraire. Mais comme on dit les faits restent têtus. Au regard, des évènements qui se sont succédé ces derniers temps. Il est à se demander si entre les deux le cyclone n’est pas à l’horizon.



Car et comme souvent, c’est dans les détails qu’on retrouve certaines vérités. A son retour de Nouakchott, il où il était en visite d’Etat Macky Sall n’a pas été accueilli à l’aéroport par son Premier ministre. A la Ziarra annuelle de la famille omarienne à Louga, chacun des deux (Macky Sall et Amadou Ba) fera chemin seul. Toujours dans ce même registre, pendant que toute la République était hier à l’inauguration du BRT, le Premier ministre était en Casamance pour une tournée économique. Et mieux révèle le quotidien Le Point dans sa Une : Mame Mbaye Niang, Moustapha Diop et Souleymane Jule Diop affichaient une hostilité totale au PM. L’ancien coordonnateur national du PRODAC dont -on dit être l’un des pourfendeurs du candidat de la coalition présidentielle.



« Je ne ferai pas de copier-coller » dixit Amadou Ba. Est-ce la phrase de trop qui augure un clash ? Certainement que l’on aura davantage de réponses à cette interrogation dans quelques jours.