Macky Sall exhorte aux responsables de son parti à maintenir le lien avec les populations

Le Secrétariat exécutif national de l'Alliance pour la République (SEN) s’est réuni lundi 13 janvier 2020, sous la présidence de Macky Sall, président du parti. A cette occasion, le chef de l’Etat a exhorté aux responsables de son parti à maintenir le lien avec les populations.



« Concluant le débat général, le Président du Parti a demandé aux responsables des structures affiliées, de poursuivre les activités d’animation à la base et de maintenir le lien avec les populations », souligne le communiqué rédigé à l’issue de la rencontre.



Le président Sall a appelé l’ensemble des responsables et militants de l’APR à renforcer, l’unité, la discipline et la mobilisation pour la réalisation des objectifs politiques et la mise en œuvre réussie des politiques publiques en vue du bien-être des populations.



Parlant du Dialogue national, il a réaffirmé son attachement et celui de l’Alliance Pour la République mais également de Benno Bokk Yaakar à cette démarche de concertation, destinée à construire des consensus forts pour la modernisation de notre démocratie et l’édification économique et sociale de notre pays. Dans cette perspective, le Président de l’APR, a exhorté les représentants de la majorité à rester sur le principe de l’ouverture et du souci du consensus.



Par ailleurs, le SEN a adopté une motion spéciale de félicitation au Président Macky SALL suite à la promulgation de la loi sur la criminalisation du viol et de la pédophilie, ainsi que l’aggravation des peines pour attentat à la pudeur et

harcèlement sexuel.