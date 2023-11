Macky Sall fait les éloges du Général Moussa Fall

A l'occasion de la réception de l'état-major du Haut commandement de la gendarmerie nationale, le chef de l'Etat n'a pas tari d'éloges à l'endroit du haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, le général Moussa Fall.



« Les moyens humains et matériels ne valent que par la qualité et la posture de ceux et celles qui sont aux commandes et incarnent l'autorité. Ce qui compte avant tout, c'est l'âme du bon soldat; arrimée aux fondements de la Nation, aux exigences de l'Etat et aux valeurs de la République. Cette âme du bon soldat, arrimée aux fondements de la Nation, aux exigences de l'Etat et aux valeurs de la République, nous la retrouvons en vous, Général de Corps d'Armée Moussa Fall, Haut-Commandant de la Gendarmerie et Directeur de la Justice militaire », encense le président Macky Sall, avant d'ajouter : «Je saisis l'occasion de cette cérémonie pour vous renouveler toute ma fierté, ma satisfaction et ma confiance pour la rigueur, la loyauté, le professionnalisme et le sens du devoir avec lesquels vous conduisez votre mission à la tête de la Gendarmerie nationale».