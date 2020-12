Macky Sall fait un clin d’œil à l’opposition: « Je continuerai à dialoguer, ensemble nous sommes plus forts »

Après avoir cité des réalisations de son régime et annoncé de nombreux projets pour 2020, le chef de l’Etat a appelé les Sénégalais de quelque bord qu’ils soient à l’union pour atteindre les objectifs de l’émergence.



Sans doute un clin d’œil aux leaders de l’opposition qui n’ont pas encore rejoint la mouvance présidentielle comme l’ont fait l’ancien Premier ministre Idrissa Seck. « Sur la voie de l’émergence, il n’y a ni temps à perdre, ni force à disperser ni intelligence à divertir (...) Et c’est pourquoi, je continuerai à dialoguer pour regrouper toutes nos forces et nos intelligences au service du destin national, notre cause commune », a affirmé le Président Macky Sall.



Qui ajoute: « Car de tout temps, c’est dans l’unité et la stabilité qu’une nation qui aspire à l’émergence trouve la force qui féconde son progrès économique et social. Ensemble nous sommes plus forts pour dominer les contingences de l’immédiat, vaincre l’adversité, agir sur notre présent et forger un nouvel élan vers un avenir meilleur »