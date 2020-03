Macky Sall gracie plus de 2.000 détenus

Le président sénégalais Macky Sall a gracié plus de 2.000 détenus. L’annonce a été faite jeudi soir dans une déclaration lue sur la RTS, télévision nationale et ce, dans le cadre de la fête nationale. Au total, ils sont 2.036 prisonniers à retrouver la liberté.



Pour rappel, à cause de la pandémie du coronavirus, le président Macky Sall a interdit toute manifestation ou rassemblement. Pour la fête nationale, il avait soutenu qu'il y aura une une cérémonie de prise d'armes au Palais.