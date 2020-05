Macky Sall: "les marchés et autres commerces seront ouverts 6 jours et fermés un jour dédié au nettoiement"

Le président de la République, Macky Sall, a ordonné ce lundi soir, lors de son adresse à la Nation sur le Covid-19, la réouverture des marchés dès ce mardi 12 mai. Les lieux de culte, seront aussi réouverts avec des conditions et modalités pour éviter le propagation du virus.



« Les marchés et autres commerces qui étaient astreints à des jours particuliers d’ouverture seront ouverts 6 jours et resteront fermés un jour dédié au nettoiement. Ce jour sera déterminé par l’autorité compétente en fonction des contingences locales », a déclaré le chef de l’Etat.



S’agissant des marchés hebdomadaires, communément appelés « loumas », Macky Sall annonce qu’ils « seront rouverts, mais dans les limites de chaque Département ».



Par la même occasion, il annonce la réouverture des lieux de culte. Dans ce sens, des consultations nécessaires avec les guides spirituels et les Associations religieuses, seront entreprises, pour convenir des conditions et modalités.