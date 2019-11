Macky Sall préside lundi la cérémonie d’ouverture de la 6e édition du Forum international de Dakar sur la paix

Le chef de l’Etat sénégalais, Macky Sall, va présider lundi à Diamniadio dans le département de Rufisque, la cérémonie d’ouverture de la sixième édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique, annonce un communiqué.



La rencontre qui s’ouvre à 9 heures au centre international de Conférences Abdou Diouf (CICAD), à Diamniadio, porte sur le thème : "paix et sécurité en Afrique : les défis actuels du multilatéralisme", précise la même source qui ajoute que le forum, prévu sur deux jours (18-19 novembre), est organisé par ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur.



La cérémonie d’ouverture sera suivie du panel de haut niveau des hautes personnalités.