Macky Sall réaffirme ses bonnes dispositions à dialoguer avec les différents segments de la nation

Le chef de l’Etat, Macky Sall, a réaffirmé lundi ses bonnes dispositions à dialoguer avec les différents segments de la nation sénégalaise, une "conviction" basée sur la nécessité de parvenir à un consensus national sur des questions telles que le cadre de vie et l’hygiène.



"Le dialogue est une conviction chez moi parce que je dispose de tous les leviers, j’ai été réélu, je dispose d’une majorité parlementaire, comme je l’ai dit, en politique, le rapport de force ne doit pas être le seul paramètre d’appréciation", a-t-il dit lors de la cérémonie mensuelle de levée de couleurs qu’il présidait au palais de la République.



A l’initiative du président Sall, un dialogue national s’est ouvert mardi dernier, avec la participation de personnalités politiques, économiques, religieuses et de la société civile, représentants les ’’forces vives’’ de la nation sénégalaise.



L’ancien ministre Famara Ibrahima Sagna a été choisi, sur la base d’un consensus entre les différents partis, pour piloter ces concertations qui divisent l’opposition, certains leaders de ce camp refusant de prendre part à ces discussions.



"Au moment où je débute’’ un nouveau mandat de 5 ans, "nous avons la chance en tant que Sénégalais, opposition et majorité, forces vives, société civile, acteurs économiques, syndicat, bref la nation toute entière, nous avons l’occasion, au-delà du caractère partisan’’ des positions des uns et des autres, "de nous parler et faire évoluer et moderniser notre système démocratique", a soutenu Macky Sall.



"Nous ne pouvons aller vers l’émergence, si nous ne travaillons pas plus. On ne peut pas aller vers l’émergence si nous sommes freinés par les goulots d’étranglement, si nous ne travaillons plus efficace. Nous devons sur des questions aussi essentielles comme le cadre de vie, l’hygiène avoir un consensus national", a poursuivi le président Sall.



