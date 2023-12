Macky Sall sur l'endettement: "la dette n'est un piège, ni un fardeau quand elle est investie"

Le président de la République Macky Sall a procédé mardi soir, à l'inauguration de la 2eme phase du Parc industriel de Diamniadio. A cette occasion, le chef de l'Etat a donné sa position sur l'endettement répondant à ceux qui parlent de surendettement de son régime (13230,6 milliards de frs CFA soit 76,62% du PIB).



"Cette plateforme , parmi d'autres réalisations sino-sénégalaise, prouve, une fois de plus, que la dette n'est ni un piège ni un fardeau quand elle est investie, comme nous le faisons, dans l'économie productive pour créer des emplois et de la richesse, et favoriser ainsi le développement économique et social", a-t-il soutenu.



Le chef de l'Etat a, par ailleurs, invité les services de l'Etat concernés d'accompagner les opérations qui vont s'installer dans le parc industriel de Diamniadio. "Sur le chemin de l'émergence, il n'y a pas de temps à perdre. Restons concentrés sur le temps de l'actif", a-t-il lancé.