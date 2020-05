Macky Sall va finalement s'adresser à la nation ce lundi à 20 heures

Initialement prévue mardi, l'adresse à la nation du Président de la République Macky Sall aura lieu ce lundi à 20 heures, a-t-on appris de la RTS. Son discours va porter sur la gestion et l'évolution de la pandémie du coronavirus.Le président Sall pourrait bien prendre des mesures allant dans ce sens du réaménagement des horaires du couvre-feu, l'ouverture des mosquées et Eglises, ect...A ce jour, le Sénégal compte 1886 cas déclarés positifs, dont 715 guéris, 19 décédés, 01 évacué et 1151 sous traitement.